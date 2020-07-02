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Звездный гость

Звездный тренд: Рудковская вслед за Высоцкой похвасталась амарантовыми розами на утреннем столе

Продюсер украсила трапезу целой корзиной цветов.

Звездный тренд: Рудковская вслед за Высоцкой похвасталась амарантовыми розами на утреннем столе
Яна Рудковская. Фото Global look press.

Продюсер Яна Рудковская регулярно балует своих поклонников в Сети фотографиями утренних трапез в своем особняке. И всегда они выглядят впечатляюще.

Отметим, что свои завтраки также стали демонстрировать в личных блогах и другие звезды. В частности, основала тематическую рубрику в Instagram Юлия Высоцкая.

В ее последней публикации запечатлен стол, на котором красуется шикарный букет, составленный из пышных пионов и амарантовых роз, создавая великолепный солнечно-летний флер и соответствующее настроение.

Удивительно, но похожим розово-пионовым букетом похвасталась в этот же день за завтраком и Яна Рудковская.

«Доброе утро. Давненько у меня таких красивых цветочных корзин не было», — написала она в Instagram.

«Как нежно», «Букет наишикарнейший», «Молодец! Вдохновляет», «Всегда смотрю и восхищаюсь! Тонкость и великолепие во всем!» — прокомментировали увиденное фолловеры.

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