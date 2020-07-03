«Квалифицированный садовод»: Галкин вырастил для Пугачевой 10 видов роз

Максим Галкин похвастался результатом садовых работ: пародист вырастил для Аллы Пугачевой с десяток видов роз. В течение трех месяцев самоизоляции комик много свободного времени проводил на участке, облагораживая территорию, планируя появление новых объектов, организовывая свободное пространство. Открыл в себе отец Лизы и Гарри и талант садовода: так, неподалеку от общего с Пугачевой замка Галкин посадил около 10 разновидностей кустовых роз. Благодаря теплу и солнцу, цветы прижились, а сейчас и вовсе раскрыли всю свою красоту.

Результатом остался доволен и Галкин. Он обнародовал в личном микроблоге фотографии бутонов: среди классических чайных роз были замечены и оранжевые, градиентные, ярко-желтые и даже цвета «шампань». Максим признался: залог такого богатства — постоянное наблюдение и профильные процедуры.

«Розы замка. В прошлом году мои внимательные фолловеры заприметили на наших розах тлю. В этот раз тля была изведена заблаговременно. Если кто заметит на листочках белые разводы, это от полива — сразу говорю. Все листочки здоровы», — объяснил он.

В полном восторге от красоты на заднем дворе остались комментаторы. «Квалифицированный садовод», «Не зря Пугачева пела про миллион алых роз», «Красные и розовые просто прелесть», «Аромат за версту чувствуется», «Оттенки на любой вкус», «Мы за яркие цвета голосуем», — высказались они.