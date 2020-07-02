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Звездный гость

«Надежда умирает последней»: Галкин жестко пошутил над Бабкиной в своем шоу

Певица, переболевшая коронавирусом, стала участницей проекта «Музыкалити».

«Надежда умирает последней»: Галкин жестко пошутил над Бабкиной в своем шоу
Надежда Бабкина. Кадр из "Модного приговора"

После отмены самоизоляции закипела творческая жизнь у звезд шоу-бизнеса. Вновь на YouTube продолжилось шоу Максима Галкина, в котором супруг Примадонны сталкивает «лбами» представителей двух разных поколений – ветеранов отечественной музыки и кумиров молодежи, не всегда понятных людям постарше. После карантина у него уже побывали Григорий Лепс и Шарлот, Олег Газманов и Ганвест.

На этот раз в гости на шоу пришли Надежда Бабкина и Клава Кока — артистка лейлба Black Star. Представляя участниц друг другу, Галкин не удержался и пошутил над перенесшей коронавирус Народной артисткой.

«Ты подтвердила древнюю народную истину – надежда умирает последней», — жестко пошутил муж Пугачевой.

«Да брось ты!» — засмеялась в ответ Бабкина.

Надежда Бабкина и Клава Кока на шоу у Максима Галкина. Фото: кадр из шоу "Музыкалити"
Надежда Бабкина и Клава Кока на шоу у Максима Галкина. Фото: кадр из шоу «Музыкалити»

В подарок Галкин преподнес Бабкиной санитайзер, чтобы обрабатывать руки и защищать себя от болезней.

Напомним, 70-летняя Надежда Бабкина из-за коронавируса слегла в реанимацию с двусторонней пневмонией. Ее состояние долгое время врачи оценивали как тяжелое. Некоторое время певица находилась в коме, а дыхание поддерживал аппарат ИВЛ.

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