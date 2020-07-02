«У меня разница 27 лет с женой»: Галкин посмеялся над неравными браками

На шоу «Музыкалити» телеведущий принимал в гостях Надежду Бабкину и Клаву Коку.

В очередном выпуске YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» участие приняли две известные певицы — 70-летняя Надежда Бабкина и 23-летняя Клава Кока. Ведущий назвал этот выпуск исключительно женским и пообещал включать на суд участниц только женские треки.

В момент, когда Галкин знакомил участниц между собой, он спросил, знает ли Клава Кока, сколько лет составляет разница в возрасте у Надежды Бабкиной и ее гражданского мужа. Народная артистка обиделась на выражение «гражданский супруг» и поспешила поправить ведущего:

«А почему надо «гражданский» обязательно? — спросила она. И отрезала: «Мужик мой».

Чтобы сгладить этот момент, Галкин поспешил пошутить:

«Вот смотри, у меня разница 27 лет с женой, у нее 30 с мужем, — обращаясь к Клаве Коке, сказал Галкин и засмеялся. — Твоего мужа скоро зачнут!»

Бабкина подметила, что в отношениях с Евгением Гором она состоит уже 17 лет. К слову, Максим Галкин и Алла Пугачева поженились в 2011 году, но встречаться начали еще в 2001. Таким образом, звездная пара шоумена и Примадонны вместе уже 19 лет.