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Экс-муж Лорак устроил грандиозное представление для новой пассии в честь дня рождения

Праздник Лилии стал вторым торжеством, которое пара отметила вместе.

Экс-муж Лорак устроил грандиозное представление для новой пассии в честь дня рождения
Ани Лорак с бывшим мужем/Фото: globallookpress.com

Бывший супруг Ани Лорак устроил грандиозное представление для новой девушки. 3 июля специалист по макияжу Лилия отмечает день рождения. Торжество стало вторым, которое ребята встретили вместе: ранее Лилия также находилась рядом с Муратом в день рождения предпринимателя.

Экономить на празднике возлюбленной Налчаджиоглу не стал. Мурат арендовал двухэтажный особняк со стеклянными, витражными окнами и бассейном недалеко от города. Друзей возлюбленной мужчина расположил в беседках, украшенных пучками нежно-розовых шаров. Не осталась Лилия и без пышного букета роз, которые удачно подошли в тон платья именинницы.

Сама девушка просто сияла от счастья и не успевала фотографироваться с новоприбывшими. Все это время Налчаджиоглу не отходил от Лилии ни на шаг. Изюминкой чудесного вечера стало огненное шествие: официанты вынесли для девушки полыхающие таблички с ее именем, а затем продекламировали его несколько раз.

Огненный сюрприз
Огненный сюрприз/Фото: https://www.instagram.com/__l_i_l_i_a___/

«Лучший день», — подписала фотографии с торжества она.

Напомним, о том, что Мурат наладил личную жизнь, стало известно 12 июня. Тогда многих всерьез заинтересовал вопрос, кто пришел на смену эффектной Ани. После того, как поклонники детально ознакомились с фотографиями новой девушки, они сошлись во мнении, что та как две капли воды похожа на певицу.

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