«В коридоре спать будешь?»: крошечная дочь Кудрявцевой начала капризничать на отдыхе

Маленькая Маша заявила, что не пойдет отдыхать в номер, а останется лежать на проходе.

Маленькая дочь Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова Машенька продемонстрировала маме характер, отказавшись возвращаться в номер после отдыха. Вот уже неделю 49-летняя телеведущая вместе с дочерью отдыхают на Южном Взморье вместе с коллегой по цеху Анфисой Чеховой. Практически все это время малышка вела себя спокойно: радостно купалась в бассейне, наряжалась и сблизилась с племянником.

Накануне же вечером Маша вдруг решила, что ей всенепременно нужно остаться ночевать в коридоре. Наряженная в цветастый желто-белый сарафан девочка тут же улеглась на ковровое покрытие и заявила, что больше не сдвинется с места.

«Ты что, в коридоре спать будешь? Нет? А где? Так тут коридор! Без подушечки, без одеяла? А как люди будут ходить, а тут Маша лежит», — пыталась убедить ребенка сдаться Лера.

Аргумент про удобство и подушечки, судя по всему, по итогу возымел действие. Малышка поднялась и направилась вместе с мамой в комнату, где и завершился очередной семейный день.

Тем временем, многие подписчики Леры влюбляются в девочку все сильнее. «Лера, вы настоящая…. Счастья вам и вашей семье!», «Какая же чудесная ваша девчонка», «Хвост и платье у малышки роскошное просто», «Машенька чудесная, смышленая, просто глаз радуется», «Настоящая девочка – и покапризничать, и побаловаться», — емко подметили они.