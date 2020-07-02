«Мамина же»: Кудрявцева «словила» счастливую улыбку годовалой дочери на отдыхе

Лера Кудрявцева в прошлом году начало лета встречала в Майами. Именно там отметила день рождения и показала дочке Маше океан. В этом же году из-за пандемии коронавируса звезды пока не могут разъезжать по другим странам, поэтому многие выбирают курорты Краснодарского края. Вот и ведущая шоу «Секрет на миллион» предпочла отдохнуть в Адлере вместе с наследницей, а вот муж Игорь Макаров с ними не поехал.

К слову, блондинке не скучно в санатории. С ней также отдыхает старший сын Жан. А внук Лева составляет компанию годовалой Маше, так как они ровесники. Кудрявцева то и дело показывает, как ее наследница то танцует на улице, то катается на самокате. Даже на пляже девочка ловко находит друзей. Наследница телеведущей постоянно находится в центре внимания. А теперь звезда запечатлела кроху, которая спасалась от жары в коляске.

Девочка была в панамке. Она жадно поедала яблоко и запивала его водой. Лере удалось поймать улыбку дочки и ее распахнутый взгляд. Поклонники отметили, что кроха растет копией своей матери. Многие посчитали, что улыбку она тоже унаследовала от телеведущей. «Мамина же», «Вот это глаза, голубые-голубые», «Роковая красотка растет», «Кто-то любит поесть, так мило», «С такой дочкой не скучно», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

Добавим, что Кудрявцева на курорте встретила подруг. Она провела время с Анфисой Чеховой, а потом с Эвелиной Бледанс и Катей Гордон. Все они были очарованы маленькой Машей. Чехова призналась, что тоже хочет дочку, а сын Бледанс стал ревновать маму к крохе.