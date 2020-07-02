Встреча подруг: Кудрявцева предстала в леопардовой юбке, а Бледанс — в летящем платье

После завершения карантина многие звезды захотели отдохнуть на море. Так как выехать за границу пока проблематично, они разъехались по курортам Краснодарского края. Так Лера Кудрявцева предпочла привезти годовалую дочку Марию в Адлер. Ведущая шоу «Секрет на миллион» часто отдыхала там в детстве. 49-летняя блондинка успевает не только купаться в море и загорать, но также ходить на разные оздоровительные процедуры.

К слову, скучать Лере не приходится. Вслед за ней на курорт стали один за одним приезжать ее друзья. Она уже виделась с Анфисой Чеховой, Андреем Разыграевым. А накануне телеведущая встретилась с Катей Гордон, а также с Эвелиной Бледанс. В итоге они решили вместе посидеть в ресторане. Там Кудрявцева познакомила свою наследницу с «особенным» сыном Эвелины Семеном. Также на отдыхе она показала своего внука Льва.

Все подруги девушки были очарованы ее дочкой. Стоит отметить, что и сама ведущая выглядела по-летнему. Она предстала в белой футболке и леопардовой юбке макси. Наряд подчеркивал ее загар. Не менее эффектно выглядела Бледанс. 51-летняя артистка показала фигуру в струящемся розовом платье с глубоким декольте. А Гордон предпочла кокетливое мини-платье.

«Вообще… я смылась на пару дней готовиться к одному очень важному для меня делу… Я читаю и ем, ем и читаю. Я буду толстой и умной. И ем я вот в такой компании Леры и Эвелины (кстати, обе мои клиентки!) и ем вкусно в невероятном отеле, полном цветов, картин, листьев волшебных растений и детей… Это мои лучше дни подготовки к… Спасибо вам всем. Счастья полные штаны», — поделилась впечатлениями Катя.

Многие поклонники восхитились образом Эвелины. В этом легком наряде она также прогулялась с сыном по набережной. «Мне все чаще хочется наряжаться. Просто так, для себя, и для своего сына, конечно!» — отметила актриса. А для портала Teleprogramma.pro ее образ оценил дизайнер Сергей Никулин.

«Несмотря на то, что подобный наряд всегда являлся летним вариантом, тем более исходя из геолокации нашей героини, это больше такой морской стиль. Вообще, этот фасон платья — предтечи тренда следующего лета, потому что в следующем году дизайнеры предлагают греческую историю: максимально женственный свободный силуэт с легким прилеганием. Он подчеркивает женские формы, но при этом их и скрывает. Светлые цвета — любимые оттенки всех дизайнеров, как и в тренде этого лета. В целом, образ курортный. Человек прогуливается, отдыхает, ей комфортно. Абсолютно логичный образ для моря, для отдыха, а вот для города такой наряд будет не в тему, так как город обязывает к более закрытым вещам», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».