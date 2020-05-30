Элегантный монохром: Виктория Лопырева в юбке плиссе и жакете отметилась в Дубае

Виктория Лопырева еще в феврале покинула Москву. Она по работе отправилась в ОАЭ, где в итоге решила переждать пандемию коронавируса. Для девушки самоизоляция стала возможностью побыть с семьей. Она устроила праздник мужу Игорю Булатову в честь дня рождения, продемонстрировав свои кулинарные способности, а также находила, как развлечь годовалого сына Марка Лео, не покидая дом.

Однако в мае в Дубае разрешили вновь гулять. Лопырева стала время от времени дышать свежим воздухом вместе с наследником. Многие поклонники признались, что соскучились по образам модели. Она уже успела продемонстрировать несколько коротких платьев.

А накануне после вечернего променада она поделилась кадрами, на которых предстала в кремовой юбке плиссе, молочном жакете. Монохромный образ завершили золотые туфли на каблуке. Виктория позировала перед камерой в жакете своей подруги Александры Серовой.

Поклонники восхитились снимками. Многие отметили, что 36-летняя блондинка выглядит потрясающе. Отметим, что всего за год девушка вернулась в форму после родов. «Ух ты, какая сногсшибательная», «Такая стильная красотка», «Вам очень идет такой образ к лицу, выглядите просто бомбически», «Отличный образ, вам идет очень, Виктория», «Обворожительна», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Лопырева любит элегантные и женственные наряды. Чаще всего она носит платья и обувь на каблуках.