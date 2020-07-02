«Гардероб полон нарядов»: Лопырева блеснула фигурой в стильных вечерних образах

Модель примерила и сетку, как у Ирины Шейк, и платье-комбинацию. Многие поклонники восхитились луками знаменитости.

Виктория Лопырева после родов вскоре вернулась в форму. Девушка в 2019 году в Майами родила сына Марка Лео от своего возлюбленного Игоря Булатова. Тогда за парой следили папарацци, так как об их романе долго не было известно. Они часто ходили в спортзал вместе. Возможно, что это и помогло блондинке похудеть. А последние полгода звезда коротает дни в Дубае, куда приехала по работе, но в итоге именно в жаркой стране она переждала карантин.

Лопырева в 36 лет может похвастаться длинными ногами и осиной талией. Она без стеснения позирует в купальниках. Очень часто блондинка участвует в светских раутах. А накануне модель решила показать топ-5 нарядов из своего гардероба от российского дизайнера Анастасии Задориной. Девушка показала идеальные вечерние образы для лета.

Сначала Виктория примерила жемчужное платье-комбинацию в бельевом стиле. Этот наряд уже не первый год находится в трендах. Также звезда покрасовалась в молочном костюме, состоящем из жакета и мини-юбки, который сочетала с черным кроп-топом и туфлями. Также в свой импровизированный показ Лопырева включила мини-платье розового цвета с перьями, к которому подобрала босоножки в тон.

Девушка подчеркнула фигуру мини-юбкой цвета фуксия топом и туфлями в тон. И в заключении модель станцевала в платье в бельевом стиле с игривой сеткой. В подобном наряде не так давно блеснула Ирина Шейк.

«Настроение после карантина: когда каждый день — праздник, а гардероб полон нарядов от Задориной, которые не успела поносить до…» — написала Виктория.

Поклонники восхитились луками звезды. Многие признались, что завидуют блондинке. «Шикарные наряды», «Барби», «Красота в красивых платьях спасет мир!», «Реальная королева красоты!» — прокомментировали пост подписчики.