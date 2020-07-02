«Русский колорит»: Навка в джинсах скинни и рубашке оверсайз погуляла с дочкой по Угличу

Татьяна Навка утомилась сидеть дома за время карантина. Даже соблюдая самоизоляцию, фигуристка и ее супруг Дмитрий Песков заразились коронавирусом. Однако врачи быстро вылечили пару. Недавно спортсменка появилась на публике с пятилетней дочкой Надеждой. Они с трибун наблюдали за Парадом Победы на Красной площади. Тогда фигуристка очаровала поклонников, представ в белом сарафане. В нежном белом платье была и ее наследница.

Вскоре после праздничного дня Навка решила отправится в путешествие, о котором давно мечтала. Она отправилась в речной круиз по городам Золотого кольца России. Одной из первых остановок стал древний город Углич. Снимками местных красот она поделилась в соцсети. Татьяна сопровождает не только свою дочку Надю, но и других детей. Навка показала, с каким любопытством малыши пытались качать воду с помощью колонки на улице.

Сама спортсменка на улицах Углича предстала в джинсах скинни и белой рубашке оверсайз. Лицо она прикрыла с помощью козырька. Ее наследница была в белых шортах и толстовке.

«Русский колорит, можно встретить даже на улице, а красота фресковой росписи не может не восхищать! Город известный, как место трагической гибели царевича Дмитрия, часовым заводом «Чайка» и своими молочным продуктами! И, конечно же, мини-открытие дня наших деток — колонка!!! Море эмоций и живой интерес!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как хорошо выглядит Навка. Многие также отметили, что она очень ловко справляется с детьми и могла бы быть вожатой. «Какая красота! Завораживает! Хорошего вам отдых», «Какая вы стройная», «Приятно видеть звезд в простых нарядах. Вы даже в джинсах хороши», «Не хуже Мальдив, наша красота», — прокомментировали пост подписчики.