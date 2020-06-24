«Какая молодая»: Татьяна Навка запечатлела маму в шелковом платье макси на параде Победы

Татьяна Навка давно не выходила в свет. Сначала она коротала дни в загородном доме, пережидая карантин с семьей. Однако в итоге спортсменка все-же переболела коронавирусом, как и ее муж Дмитрий Песков. За считанные дни врачи поставили супругов на ноги. Постепенно фигуристка вернулась к тренировкам. А 24 июня девушка впервые появилась на публике. Она насладилась парадом Победы с трибун на Красной площади.

Для такого случая Навка облачилась в белый сарафан и кокетливую шляпку. В таком же стиле была одета ее пятилетняя дочка Надежда, которую Песков держал на руках. Девочка в белом платье и розовой шляпке внимательно наблюдала за шествием военной техники. Также вместе с фигуристкой на трибунах была ее мама Раиса Анатольевна. Женщина предстала в шелковом платье макси с узором. В соцсети Татьяна поделилась снимками с парада и поздравила всех с праздником.

«Особенно приятно, что сегодня в параде приняло участие большое количество других стран! Но, так же, с учётом того, что мой дедушка воевал за СССР, освобождал Севастополь, был ранен на войне, но вернулся и восстанавливал страну, как и многие другие соотечественники, мне как уроженке Украины очень неприятно, больно и обидно, что именно сегодня Украина не принимала участия», — высказалась она.

А вот поклонники восхитились красивой семьей. Одни одарили комплиментами дочку пары, а другие обратили внимание, что мама Навки в столь зрелом возрасте выглядит очень молодо. «Какая молодая мама», «Какие вы приятные люди», «Надеша такой куленыш», «Какие девочки красивые!!! Прям чудо!», «Какая вы красавица!», «Мама у вас очаровательная», «Красивые девчонки, хорошая семья!» — прокомментировали пост подписчики.