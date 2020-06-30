С акцентом на загар: 45-летняя Навка в лимонном сарафане подчеркнула талию лаковым поясом

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль олимпийской чемпионки в танцах на льду. Говоря о внешности фигуристки, историк моды подметил, что Татьяна Навка может похвастаться миловидной внешностью и изящной фигурой. Так, соведущий Эвелины Хромченко уточнил, что внешние данные спортсменки — вне критики.

Ко всему прочему, искусствовед не смог найти явных ошибок в гардеробе экс-супруги Александра Жулина. По словам Васильева, Татьяна одевается очень элегантно, с умом. Ведущий «Модного приговора» подчеркнул, что ее платья абсолютно лишены вульгарности, у нее нет провокационных декольте и разрезов, они никогда не носит запредельных мини. И это при том, что фигура ей вполне позволяет, подметил историк моды.

«Татьяна всегда выглядит достаточно светски и симпатично, выбирает статусные сумки, прекрасную обувь», — приводит 7days слова Александра Васильева.

В своем микроблоге Татьяна Навка поделилась снимком, который позже появился на одной из ее фан-страничек. Перед объективом фотокамеры олимпийская чемпионка позировала в лимонном платье, подчеркнув талию лаковым тонким ремешком. В тон к этому аксессуару фигуристка подобрала сумочку-клатч и босоножки с ремешком на лодыжке. Примечательно, что выбором цветовой палитры спортсменка сделала акцент на бронзовом загаре.