Вечерняя романтика: Альбина Джанабаева в пудровом костюме прокатилась на речном трамвае

Альбина Джанабаева весь карантин провела со своим возлюбленным Валерием Меладзе. Влюбленные обычно личную жизнь держат за семью замками. Даже в свет они очень редко выходят вместе. Однако в самоизоляции супруги даже дали онлайн концерт.

И даже после отмены карантина они не спешат окунаться с головой в работу. На днях певица показала, как они катаются на велосипедах. А теперь пара решила устроить себе романтический вечер.

В соцсети Альбина поделилась снимками, на которых позировала на речном трамвае. Певица предстала без макияжа и укладки. Волосы девушка просто собрала в хвост. Для появления на публике она выбрала пудровый спортивный костюм. Объемная толстовка скрыла фигуру звезды. А вот Меладзе предпочел не фотографироваться.

«Речной трамвайчик — это то, что сделает любой день и вечер романтичным», — написала она.

Многие поклонники восхитились природной красотой 41-летней певицы. Они также поздравили певицу, так как в этот день, 2 июля, родился ее младший сын Лука.

«Альбин! Хочу поздравить Вас с именинником! Пожелать Луке здоровья, счастья, успехов», «Как красиво! А вы — главное украшение», «Вы чудесно выглядите», «Без макияжа, как девочка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что также у певицы и ее мужа есть сын Константин, которому 16 лет. А Луке исполнилось шесть лет.