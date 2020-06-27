Семейный уикенд: Альбина Джанабаева запечатлела Меладзе во время велопрогулки

На днях Валерий Меладзе отметил день рождения. Певцу исполнилось 55 лет. Он отметил юбилей со своей возлюбленной Альбиной Джанабаевой и родными. После карантина супруги много путешествуют. Артист признался, что благодаря самоизоляции у него появилось время, чтобы заняться собой. Пока он не привел себя в идеальную форму, но старается каждый день ходить пешком или кататься на велосипеде.

В первые выходные после дня рождения Меладзе устроила велопрогулку уже вместе с женой. Они насладились солнечным днем. Альбина облачилась в велосипедки, футболку и кепку. Для удобства певица взяла с собой поясную сумку. Артистка поделилась видео, на котором запечатлела не только себя, но и мужа. Валерий в шортах и красной футболке катался на велосипеде. Он предпочел спортивный стиль, как и его возлюбленная.

«25 км проехали», — похвасталась Джанабаева.

Многие поклонники восхитились звездной парой. Некоторые отметили, что в 41 год певица находится в прекрасной форме. «Какие вы молодцы», «Роскошь — это то, что внутри… Альбина — самая роскошная девушка на эстраде!», «Как это мило», «Ну, вы классные», «Фигурка блеск», «Ааа какие вы классные», «Мотивируете», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у супругов подрастают дети: Константин и Лука. От прошлых отношений у Меладзе также есть дочери Инга, Софья и Арина.