Джанабаева в топе и с гантелями в руках провела зарядку прямо на своем загородном участке

Как отметила певица, наконец-то у нее появилось устойчивое и непреодолимое желание заниматься спортом.

Певица Альбина Джанабаева в Instagram поделилась с подписчиками тем, как делает зарядку. Звезда вышла прямо на свой загородный участок и расположилась на удобном коврике. Надо сказать, что зарядку исполнительница проводила с гантелями. На красавице можно разглядеть коротенький топ и удобные для занятий гимнастикой штаны.

«Размялась по-быстренькому. Наконец-то появилось устойчивое и непреодолимое желание заниматься спортом!» Альбина Джанабаева

В комментариях пользователи выразили свое восхищение исполнительницей. «Альбина, вы как всегда прекрасны!» «Сейчас самое время набираться форму после долгого карантина».

Напомним, что Альбина Джанабаева — супруга музыканта Валерия Меладзе. Ради нее от ушел от своей предыдущей супруги Ирины, которая подарила ему трех дочерей. У Джанабаевой и Меладзе, как известно, два общих сына. Старшему наследнику Константину 16 лет, а младшему Луке 2 июля исполнится шесть лет.