«Свадьба через год»: дочь Одинцовой и Немцова сообщила о помолвке

Борис Немцов ушел из жизни в 2015 году. Политика застрелили в центре Москвы. Близкие до сих пор тяжело переживают эту утрату. У мужчины осталось много наследников. От романа с журналисткой Екатериной Одинцовой у него есть сын Антон и дочь Дина, а также подрастает наследница Софья от секретаря Ирины Королевой. Когда политический деятель погиб, выяснилось, что у него есть еще один внебрачный ребенок от Екатерины Ифтоди.

Наследники Немцова стараются держаться в тени. Известно, что его старший сын женился в 2018 году. Теперь собралась вступить в брак и его дочка от Одинцовой. 18-летняя Дина Немцова строит отношения со студентом ВМК МГУ Димитрием Матевосовым. Накануне парень успешно сдал сессию. По всей видимости, он решил, что откладывать важные дела нельзя и на следующий день сделал своей девушке предложение руки и сердца.

Дина сообщила о помолвке в соцсети. Она похвасталась скромным колечком с небольшим бриллиантом, которое теперь красуется на ее безымянном пальце.

«Принимаю поздравления», — написала девушка.

По всей видимости, радостное событие произошло на лужайке. Дочка Немцова позировала на фоне зеленого газона. Поклонники стали поздравлять влюбленных и желать им долгой совместной жизни. «Дина, безумно неожиданно! Но это прекрасно! Большой, трепетной, всеобъемлющей, преданной и осознанной любви!», «Это очень мило, поздравляем!», «Ничего себе! Поздравляю!», «Поздравляю Диночку! Избранник достойный. Умный и красивый молодой человек!» — стали комментировать пост подписчики.

Позже Дина показала своего жениха и сообщила, когда состоится торжество: «Всем спасибо за поздравления! Свадьба через год. Надеемся, что без масок».