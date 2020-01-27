«У парня отличный характер»: дочь Немцова показала его подросшего внука

Борис Немцов погиб в 2015 году: его застрелили в центре Москвы. У политического деятеля остались наследники. Журналистка Екатерина Одинцова родила ему сына Антона и дочь Дину, а также у него есть наследница Софья от секретаря Ирины Королевой.

После смерти политика выяснилось, что у него есть еще один внебрачный ребенок от Екатерины Ифтоди. Наследники Немцова нечасто выходят в свет. Его дочь Дина стала настоящей красавицей, а старшая наследница Жанна недавно уволилась с немецкого телеканала Deutsche Welle, где проработала пять лет.

Сын Немцова Антон летом позапрошлого года сыграл свадьбу. Его избранницей стала Анна Игнатьева, с которой он встречался на тот момент около полугода. Вскоре у них родился первенец — сын, которого родители назвали Борисом. 27 января крохе исполнился один год. В честь этого события Дина поделилась снимками брата с женой, которые держат на руках именинника. Мальчик заметно подрос.

«Сегодня Боречке, моему племяннику, сыну моего брата Антона и Ани, исполняется годик! Поздравляю родителей! Вы только посмотрите, какой он милый мальчик», — отметила девушка.

Одинцова тоже поздравила своего внука. «Сегодня моему внуку Борису Немцову исполняется 1 год. Каждый день благодарю Господа за это счастье. У парня отличный характер, а еще ему очень повезло с родителями. Ребята отправились в наш родной город Нижний Новгород, чтобы там отпраздновать первый День рождения малыша», — поделилась она.

Многие артисты написали теплые слова. «Поздравляю! Счастливой ему дороги в жизнь!!!», — присоединилась Татьяна Веденеева. «Как всё быстро! Счастливая!», — подметила Лариса Гузеева. «Год! Важный рубеж, всё впервые в жизни…Бабушка, поздравляю тебя с новым счастьем!» — высказалась Екатерина Стриженова.