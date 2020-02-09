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«Папу уважают»: дочь Немцова прокомментировала переименование улицы в Праге

Новое название на карте Чехии появится в годовщину убийства политика.

«Папу уважают»: дочь Немцова прокомментировала переименование улицы в Праге
Борис Немцов. Фото: Global look press

27 февраля, в пятую годовщину убийства Бориса Немцова, площадь у посольства России в Праге будет названа его именем. Прага станет четвертой по счету столицей, в которой увековечат память российского политика. Ранее в Вашингтоне в его честь назвали площадь, в Вильнюсе и Киеве – скверы.

17-летняя дочь политика Дина Немцова от журналистки Екатерины Одинцовой отреагировала на новость о переименовании улицы в Чехии в честь ее отца.

«Я очень рада, что моего папу уважают во всем мире», — написала девушка в личном блоге.

Отметим, что от Одинцовой у Немцова также остался сын Антон. От другой возлюбленной секретаря Ирины Королевой – дочь Софья. От законной жены Раисы – наследница Жанна. Уже после смерти у политика нашелся еще один сын от Екатерины Ифтоди — Борис. Отцовство Немцова было признано через суд.

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«Папу уважают»: дочь Немцова прокомментировала переименование улицы в Праге
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