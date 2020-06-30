«Сразу видно – творческая»: Бондарчук станцевала на столе в «половинчатом» сарафане

Сама Светлана подметила, что за такое поведение ей было немного стыдно.

В минувшие выходные Светлана вместе с возлюбленным Сергеем Харченко отметили годовщину отношений — влюбленные провели время вместе на уличной веранде в ресторане за бокальчиком игристого шампанского, а затем отправились на прогулку по столице. Тогда Светлана задавалась вопросом, что именно Сергей в ней нашел и почему он смотрит на нее такими восторженными глазами.

Недавно Светлана осуществила совершенно неожиданное для себя действие: забралась на массивный стол в собственной гостиной и устроила зажигательный танец. Чтобы одежда не мешала движению, Бондарчук надела «половинчатый сарафан» в горошек — одна его сторона была белой, а вторая — зеленой. Позже главный редактор «Hello!» подметила: за содеянное ей было немного стыдно, но ощущения она получила невероятные.

«Танцевать на столе – плохо, но делать это очень приятно», — подметила она.

Вместе с Харченко Бондарчук стала выглядеть однозначно счастливее, этот факт подмечают многочисленные комментирующие. «Сразу видно – творческая», «Светлана, вы цветете и пахнете», «А танцевать на столе после съеденных жаренных лангустин с prosecco — вдвойне огонь», «Пусть и моветон, зато весело!», «Хотим видеть каждую деталь интерьера», «Если нельзя, но очень хочется, то можно», — не стали осуждать Бондарчук люди.