«Когда ракурс правильный»: 51-летняя Бондарчук в мокром бикини блеснула грудью на отдыхе

Светлана Бондарчук недавно дала откровенное интервью Ксении Собчак. Бывшая жена Федора Бондарчука живет в центре Москвы и часто появляется на светских раутах. Однако она показала свой гардероб и отметила, что все ее брендовые вещи из старых коллекций. По ее словам, она просто умеет их хранить. Бизнесвумен также не скрывает, что у нее бурная интимная жизнь. В квартире знаменитости много книг о сексе, а на стенах висят картины, на которых она нарисована обнаженной.

С приходом лета Бондарчук уехала на Черное море со своим возлюбленным Сергеем Харченко. Теперь 51-летняя светская львица гуляет в легких платьях по набережной и загорает на пляже. А на днях понежилась в бассейне. Она поделилась снимками, на которых предстала в откровенном розовом мини-бикини. Возлюбленный снял ее сверху, поэтому Светлана похвасталась пышной грудью в мокром купальнике.

На еще одном снимке она позировала уже с Сергеем. Пара выглядела счастливой. «Оказывается, я Нимфа — очень важная информация…» — написала блондинка.

Поклонники восхитились фигурой Бондарчук. Другие одарили влюбленных комплиментами. «Красивые и счастливые», «Вы очень гармоничная, красивая, светлая пара», «Какая же вы классная», «Солнечная», «Светлана, лучик солнца», «Вот это сама крутая фотка в купальнике! Очень красиво», «Когда ракурс правильный», — прокомментировали пост подписчики.