«Что он во мне нашел?»: Бондарчук отметила годовщину отношений с возлюбленным в трендовом платье в цветочек

В интервью для Ксении Собчак Светлана Бондарчук рассказывала, что их чувства с Сергеем Харченко можно назвать вполне гармоничными – пара старается свободное время проводить вместе. Иногда Харченко проявляет свою ревность – мужчина расстроился, когда Бондарчук имела неосторожность проявить к своему другу Сергею Табунову подозрительную нежность в поздравлении с днем рождения.

«Сердечком в сообщении можно обидеть, вот что я поняла», — признавалась она.

На днях Бондарчук и Харченко отметили два года отношений. В день годовщины Сергей вывел даму сердца в свет на романтический ужин. Сама Светлана решила в очередной раз напомнить второй половинке, какой уникальный экземпляр ему достался, и надела черное трендовое платье в цветочек с акцентом на талии в виде пояса. Совместными снимками Светлана и Сергей поделились в личных микроблогах в Instagram.

«Чего он на меня так смотрит? Что он во мне нашел?» — задалась вопросом знаменитость.

В свою очередь, Харченко лаконично подметил:

«Место встречи изменить нельзя».

Поспешили сказать важные слова и в комментариях. «Вы очень хорошая, мягкая, смешная и уютная. Ваш избранник прав и молодец, что настоял на знакомстве!», «Вы волшебные оба, можно смотреть бесконечно», «Свет нашел, вот и радуется», «Глаза светятся у обоих», «Настоящая, живая, яркая! Возраст не имеет значение — огонь в глазах, а значит и в сердце!», — уверены люди.