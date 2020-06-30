«Шикарная пара»: совместное видео Нюши и Крида бьет рекорды

В апреле, еще в период самоизоляции, экс-возлюбленные Нюша и Егор Крид представили поклонникам своего творчества совместный трек Mr. & Mrs. Smith, который пришелся по душе слушателям. Тогда звезды пообещали снять клип на него, как только ограничения снимут. И вот на суд зрителей певцы показали mood-видео, снятое в формате скринлайф, в котором снялись по ту сторону экрана, используя самые разные соцсети и эффекты.

За сутки видео посмотрели более 300 тысяч поклонников, что позволило ролику войти в топ трендов видеохостинга и занять пятое место. Пользователи не скупились на эмоции, не в силах забыть роман любимых исполнителей.

«Как это мило. Нюша с Егором мило смотрятся вместе», «Да простит меня Игорь (Сивов, муж Нюши. – Прим.ред.), но Ню и Егор созданы друг для друга», «Они могли бы быть идеальной парой», «Какие вы красивые! Как же вы подходите друг другу! Вы даже внешне похожи! Спасибо вам за эту работу! Вы лучшие…», «Давно хотела увидеть дуэт Нюши и Егора», «Шикарная пара…» — пишут в комментариях под видео зрители.

Не так давно Егор Крид отмечал свой день рождения. И среди многочисленных поздравлений с 26-летием тепло прозвучало обращение Нюши.

К слову, Нюша уже три года счастлива в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. У них подрастает дочурка Симба, которой осенью исполнится два годика.