«Обнимаю тебя»: Нюша передала Егору Криду теплое поздравление с 26-летием

Певица Нюша передала Егору Криду теплое поздравление с 26-летием. 25 июня молодой исполнитель отмечал очередной день рождения, на него певец созвал своих самых близких друзей. Некоторые из них отличились в свойственной для себя манере. Моргенштерн, например, снял с себя штаны и активно подначивал публику, требуя более жарких танцев. Сам именинник исполнил для присутствующих несколько песен. Судя по всему, торжество удалось на славу, ведь в конце вечера Крид широко улыбался и в целом выглядел достаточно счастливым.

Единственное, что в теории могло омрачить настроение юноши — это отсутствие на празднике его бывшей девушки Нюши. В последнее время в отношениях молодых людей наступило потепление: ребята записали совместный трек, обнимались в гримерке, а затем артистка записала для Егора теплое поздравление.

«Егор, желаю, чтобы самые заветные мечты исполнялись и у тебя всегда было хорошее настроение. Чтобы твоя жизнь была наполнена любовью, счастьем и удачей», — сказала она в stories. К видео знаменитость прикрепила стикер «обнимаю тебя».

В Сети тем временем надеются, что воссоединение бывших все же возможно, даже несмотря на то, что Нюша уже давно счастлива в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Сам мужчина неоднократно подмечал, что не ревнует эффектную жену к Криду, философски относится к их работе и считает, что главное в отношениях — доверие.