Семейные узы: Надежда Михалкова поделилась свежим фото со старшим сыном своей сестры Анны

В одном из интервью 46-летняя Анна Михалкова призналась, что всегда была очень привязана к младшей сестренке и даже не заметила, как та успела вырасти и стать взрослой девушкой. Старшая из дочерей Никиты Сергеевича уточнила, что Надя всегда была с ней рядом.

Даже после того, как Анна вышла замуж за бизнесмена Альберта Бакова, сестры часто виделись и общались. И когда Надежда получила предложение рука и сердца, Михалкова-старшая поняла: она не готова к тому, что ее сестренка станет чьей-то женой. Артистка не могла поверить, что Надя будет жить самостоятельно и отдельно уже со своей семьей.

От режиссера Резо Гигинеишвили младшая дочка Никиты Михалкова родила двоих детей — дочку Нину, ей девять лет, и сына Ивана, ему семь лет. Однако ее союз с Гигинеишвили был недолгим. В 2017 году супруги получили развод, но продолжили вместе воспитывать детей. Надежда не возражает против того, что ее отпрыски видятся с отцом, и даже наоборот, поддерживает стремление детей общаться с Резо.

Несмотря на переживания Анны, после замужества Надежда не отдалилась от своих близких. Она часто наведывается в гости к старшей сестре. Ко всему прочему, актриса очень привязана к своим племянникам.

В микроблоге экс-возлюбленная Резо Гигинеишвили поделилась свежим летним снимком, на котором она позировала с 20-летним Андреем Баковым. Вместе с сыном своей сестры Надя побывала на пикнике. У юноши также есть младший брат Сергей и сестренка Лидия.