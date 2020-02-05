Звездный стиль

«Аня очень постройнела»: Васильев похвалил Михалкову за платье самого модного оттенка

45-летняя актриса позировала на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел».

«Аня очень постройнела»: Васильев похвалил Михалкову за платье самого модного оттенка
Анна Михалкова (Фото: Globallookpress.com)

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал недавний выход в свет 45-летней дочери режиссера Никиты Михалкова и его супруги Татьяны.

Анна Михалкова не смогла пропустить церемонию вручения кинопремии «Золотой орел». На красной дорожке артистка позировала в гордом одиночестве. Знаменитость появилась на светском мероприятии в бледно-розовом платье с пояском на талии и бежевых туфлях-лодочках на небольшом каблучке.

По словам историка моды, возлюбленная предпринимателя Альберта Бакова выбрала самый модный цвет и принт будущей весны. Александр Васильев подметил, что и в этом сезоне горошек окажется на пике популярности. Кроме того, соведущий Эвелины Хромченко удостоил актрису комплимента, добавив, что знаменитость заметно сбавила в весе и выглядит постройневшей.

«У Михалковой самый модный цвет и принт будущей весны. Анна как всегда в своем стиле «обычной русской женщины». Обратите внимание, какой популярностью пользуются бежевые лодочки. Отмечу, что Аня очень постройнела», — приводит 7days слова Александра Васильева.

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«Аня очень постройнела»: Васильев похвалил Михалкову за платье самого модного оттенка
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