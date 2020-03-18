«Ваня скромнее, а Нину приходится гонять»: Гигинеишвили заговорил о детях от Михалковой

Бывший муж наследницы именитой фамилии часто берет отпрысков с собой на съемки, вовлекая сына и дочь в рабочий процесс.

Во втором браке с дочерью Никиты и Татьяны Михалковых — Надеждой — у 37-летнего Резо Гигинеишвили появилось двое детей. Дочь Нина родилась 21 мая 2011 года. Девочке исполнится девять лет. С разницей в два года в тот же день актриса подарила мужу долгожданного наследника — сына Ивана. Для своих лет мальчик растет очень собранным, ответственным и осознанно спокойным. О разводе супругов стало известно в октябре 2017 года. Так, кинорежиссер прожил в браке с Надеждой порядка семи лет.

Прошлым летом Гигинеишвили женился в третий раз, его избранницей стала бизнесвумен и светская львица Надежда Оболенцева. Примечательно, что рассказывая о детях от Михалковой, Резо обходит стороной тот момент, как дети отнеслись к его новому союзу.

Гигинеишвили часто берет детей на съемочную площадку, приобщая их к рабочему процессу. По словам режиссера, его отпрыски прикреплены к разным департаментам. Так, Нина больше интересуется костюмерным цехом, а Ваня все свободное время проводит с операторами.

Бывший муж Надежды Михалковой не скрывает: для него счастье наблюдать, как сын и дочь принимают участие в создание чего-то нового, учатся дружить со старшими, выполняют все необходимые поручения, привыкают к съемочному процессу по ту сторону камеры, постигают все азы этой сложной профессии.

В своем микроблоге экс-супруг Михалковой подметил, что Нина часто путается, просто забывает, что ее отец на площадке не просто папа, а в первую очередь режиссер. Поэтому иногда из рации доносятся не совсем уместные обращения в его сторону: «папа» или «папа-режиссер». К такому Гигинеишвили относится с юмором и пониманием.