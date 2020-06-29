«Набиваем легенду»: Дава увековечил татуировкой на руке свой бумер за 12 миллионов рублей

Дава увековечил татуировкой на руке свою машину за 12 миллионов рублей. Транспортное средство блогер-миллионник приобрел в конце мая и долгое время скрывал, поддерживая интригу. Однажды Манукян обмолвился, что давно мечтал именно о такой синеглазой красавице. Лишь недавно возлюбленный Ольги Бузовой решился рассекретить марку авто – BMW Х6 М competition. В салоне такая машина стоит почти 12 миллионов рублей. Позже Манукян решил вспомнить былое и помог возродиться рэперу Сереге – записал с ним ремейк на всем известный трек «Черный бумер», который позже оказался в топе YouTube.

На днях же Дава решился на более кардинальные изменения и набил себе черно-белую татуировку на левой руке. Результатом работы блогер похвастался на личной странице в Instagram. Машина запечатлена «анфас» — кажется, будто транспортное средство подмигивает смотрящему. Сейчас молодой человек раздумывает над тем, чтобы пополнить уже существующую коллекцию и другими рисунками. Какими – он пока не решил.

«Ну что, набиваем легенду на руку. Хорошо сделаешь, надеюсь?» — с улыбкой спросил Манукян тату-мастера в процессе.

Примечательно, что для Давы татуировка с машиной далеко не первая. Ранее Манукян признался Бузовой в любви с помощью сердца с именем. Ранее молодые люди хвастались также парными символами бесконечности на запястье.