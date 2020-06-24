«Восемь часов слез»: Наталья Фриске набила огромную татуировку тигра на ягодице

Сестра скончавшейся пять лет певицы Жанны Фриске, Наталья, в Instagram сообщила, что набила на ягодице огромную татуировку тигра. Она на протяжении двух последних лет вынашивала эту идею. По словам девушки, у нее не было сомнений, что мастер порадует ее крутым эскизом. Так в итоге и получилось.

«Восемь часов слез. Ну, конечно, не все восемь. Первые четыре часа было нормально, но потом уже лезла на стену. Не ожидала что смогу выдержать всю татушку. Хотела уже на середине сбежать, но мастер меня поддерживал морально, заговаривал мне зубы. Иногда это отвлекало, иногда я его вообще не слышала от боли, но, когда видишь результат, забываешь сразу все что было». Наталья Фриске

Наталья Фриске попросила своих поклонников «не лечить ее» и не осуждать за татуировку. По ее словам, она без ума от них. Это ее тело и ей с ним жить.

Напомним, что много лет назад Наталья Фриске на протяжении недолгого времени выступала в группе «Блестящие». Впрочем, ее певческая карьера была недолгой. Сейчас она работает мастером по маникюру. В столице у нее свой салон красоты.