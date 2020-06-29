«Неописуемая фигурка»: фанаты Клишиной оценили ее снимок в купальнике и татуировку на ягодице

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину Дарья Клишина в Instagram разместила серию красивых фотографий. На кадрах она стоит около водопада и красуется перед неизвестным фотографом в соблазнительном купальнике.

«Улыбнитесь. Желаю всем начать эти выходные с чего-то радостного и приятного, провести их с удовольствием и пользой». Дарья Клишина

Между тем поклонники Дарьи Клишиной обратили внимание на татуировку на ее ягодице на одном из снимков. «А вот зачем на попке татуировка?» — спросил один из подписчиков. На это Дарья Клишина ответила: «Чтобы не надоедала». Остальные пользователи выразили свое восхищение внешними данными 29-летней российской легкоатлетки. «Неописуемая фигурка», «Очень эротичная татуировка», «Даша, вы просто в самом соку».

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Дарья Клишина – одна из самых известных российских легкоатлеток. С 2013 года она на постоянной основе проживает в США, откуда и выезжает на соревнования по всему миру. Известно, что она не замужем. При этом у Клишиной огромная армия поклонников и фанатов в социальных сетях.