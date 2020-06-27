«Счастье есть»: Мария Кожевникова поделилась редким фото с мужем и младшим сыном

Мария Кожевникова одно время была политическим деятелем. Однако известность ей принесла роль в сериале «Универ». Девушка в свои 35 лет не только построила карьеру, но и стала многодетной мамой. Она воспитывает троих сыновей: шестилетнего Ивана, пятилетнего Максима и двухлетнего Василия.

Известно, что артистка обвенчана с бизнесменом Евгений Васильевым. Однако год назад девушка удивила многих, когда призналась, что в ЗАГСе свои отношения они так и не зарегистрировали, так как на это не было времени.

Тем не менее, Мария называет возлюбленного мужем. Она редко публикует фото с ним, что иногда провоцирует слухи о разладе в их семье. На карантине актриса коротала дни на даче и делилась кадрами со старшими сыновьями. Теперь она порадовала поклонников фотографией, на которой запечатлела супруга с младшим наследником. Мальчик трепетно обнимал отца в лучах закатного солнца.

«Счастье есть», — лаконично написала Кожевникова.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие заметили, что артистка стала чаще показывать младшего наследника, но вот его лицо еще не дает разглядеть. Фанаты восхитились семейной идиллией. «Младшие, всегда сладенькие!», «Неужели Василек?», «Берегите свое счастье, вы прекрасная пара!», «Какие милые», «Маша потихоньку Васю показывает, с каждым фото все больше и больше», — прокомментировали пост подписчики.