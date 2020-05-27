«Как подружки»: Мария Кожевникова поделилась совместным фото с моложавой мамой

Мария Кожевникова рада тому, что завершила карьеру политика. Девушка успешно снимается в кино, а также воспитывает троих детей. Она поражает многих поклонников своей неиссякаемой энергией. Артистка успевает сохранять домашний очаг, следить за сыновьями, а также прекрасно выглядеть в свои 35 лет. На время самоизоляции она перебралась в загородный дом. Как оказалось, вместе с ней там коротает время ее мама Маргарита.

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На днях Мария отправилась на грядки. Вместе с детьми она высадила рассаду и собрала первый урожай. А теперь актриса опубликовала утреннее фото. Она позировала за завтраком со своей мамой на природе. Девушка предстала без макияжа и с «гулькой» на голове. Ее родительница также собрала волосы и лишь губы подвела алой помадой в тон шали. Они лакомились куриным супом, а на столе стояли тарелки с ягодами и овощами.

«Наконец-то погодка налаживается… Надеюсь, что очень скоро мы все будем свободны! Старшему поколению необходимо гулять, двигаться и получать витамин Д», — написала Кожевникова.

Поклонники восхитились моложавым видом родительницы звезды. Многие отметили, что у актрисы хорошие гены. «Как хорошо сидите девочки», «Как подружки», «Прическа у Маши — суперская!», «Красавицы», «Такая молодая мама», «Теперь понятно, в кого вы», «Ну правда словно подружки», — прокомментировали пост подписчики.