Уикенд на грядках: Кожевникова в майке и трико засадила огород с подросшими сыновьями

Мария Кожевникова недавно призналась, что рада тому факту, что не стала продолжать карьеру политика. Она успела проявить себя также как актриса. А на карантине девушка посвятила себя детям. У нее подрастают трое сыновей от мужа Евгения Васильева. Малыши недавно переболели, заставив маму переживать, но врачи и сама артистка смогли поставить ребят на ноги. А с наступлением мая они стали чаще дышать свежим воздухом.

Кожевникова с семьей перебралась за город. Там у нее есть не только дом, но и огород. Недавно рассадой на своей даче занялся Сергей Лазарева. А Лолита Милявская в Болгарии уже успела собрать первый урожай.

Теперь добралась до грядок и Мария. Она поделилась снимками, на которых вместе со старшими сыновьями засадила помидоры, огурцы и многое другое. Артистка предстала не в привычных платьях, а майке и трико. Свои роскошные волосы девушка завязала в узел. Максим и Иван взялись за шланг для полива и грабли.

«Огородный сезон открыт. Поехали! В этом году нас уже трое огородников!» — похвасталась звезда.

Многих поклонников восхитил моложавый вид 35-летней актрисы. Некоторые порадовались ее сыновьям-помощникам. «Дружные ребята», «Рассада какая хорошая!», «Какие помощники», «Улыбка всегда украшает девушку… Все фото очень милые», «Выглядите очень хорошо», «Красивые такие!», — прокомментировали пост подписчики.

Не хватало лишь младшего сына Марии. Василию летом исполнится три года. Возможно, что пока малыш резвится на свежем воздухе и помогать маме не спешит. Отметим, что артистка пока не показывает его лицо.