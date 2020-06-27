«Встретились вновь»: Лев Лещенко посетил матч «Динамо» с главврачом Коммунарки

Певец второй раз после выписки из больницы увиделся с Денисом Проценко.

78-летний Лев Лещенко этой весной попал в больницу в Коммунарке. За певца переживали его коллеги, родные и поклонники. Когда Лещенко выписали, то супруга Ирина помогала восстанавливаться ему уже дома. А на днях он впервые за долгое время вышел в свет. Певец насладился с трибун парадом Победы. Так вышло, что рядом с ним сидел главврачом Коммунарки Денис Проценко, который спас ему жизнь.

Похоже, что зародилась новая дружба, так как 27 июня Лев Валерьянович вновь встретил Проценко. Они пришли на матч «Динамо» с «ЦСКА», который прошел на стадионе имени Яшина. Футбольный клуб «Динамо» опубликовал фото певца с главврачом больницы в Коммунарке. Лещенко предстал в рубашке с принтом. Он выглядел посвежевшим и отдохнувшим. Артист был без маски, по всей видимости, так как у него в организме теперь есть антитела после перенесенной болезни.

«Они встретились вновь. После Коммунарки теперь на «Динамо»! И это замечательно! Денис Проценко и Лев Лещенко», — написано в официальном Твиттере клуба.

👏Они встретились вновь. После Коммунарки теперь на "Динамо"! И это замечательно! Денис Проценко и Лев Лещенко.#ДинамоЦСКА #твоякоманДа pic.twitter.com/m6zkFufJqh — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 27, 2020

Поклонники были рады видеть Лещенко в добром здравии. Не исключено, что певец вновь сидел рядом с Денисом. Ранее в беседе с порталом Teleprogramma.pro Лев Валерьянович признавался, что сидел рядом с Проценко во время парада Победы. Врачу понравилось зрелищное мероприятие. Не исключено, что теперь у них завязалась крепкая дружба. Напомним, что известный болельщик «Динамо» Лещенко переболел COVID-19 в апреле.