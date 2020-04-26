Лев Лещенко впервые запел после короновируса

10-часовой марафон стартовал в эфире радио «Комсомольская правда». Российские звезды приняли участие в бесприцендентной акции в поддержку медиков ежедневно сражающихся с вирусом CoViD-19. Лев Лешенко является одним из пациентов переболевших короновирусом. Народный артист один из первых решил поблагодарить врачей.

«У меня со здоровьем сейчас все замечательно. Вот мы всегда знали, что главное в нашей жизни это здоровье, правда? Но эти мысли носили такой вневременной характер. А на самом деле ведь мы никогда не задумывались о здравоохранении, медицине, лекарствах. И главное — о тех людях, которые находятся рядом с нами, которые зачастую идут на самопожертвование, на риск», — рассказал артист в эфире радио «КП».

Артист рассказал, о том что готовит песню для марафона добра, и ее слова адресованы врачам, которым нужна поддержка народа.

«И спешат на помощь к нам не небожители. Просто люди, чья работа – доброта. Люди в белом — наши ангелы-хранители, Верноподданные Красного Креста», больше по теме Лев Лещенко сдал повторный тест на коронавирус Врачи засомневались, что изначально артисту был поставлен правильный диагноз.

Лещенко отметил, что в скором времени он закончит сведение песни и через пару дней она появится в эфире. Артист рассказал, что никогда не забудет врачей спасших ему жизнь, он помнит их поименно.

«Вот я же лежал в Коммунарке. Это главврач Денис Проценко, который, жертвуя собой — он заразился, но выздоровел — показал пример того, что надо относиться к этому очень здраво и преодолевать и в мыслях, и в физической своей работе. Безусловно, мне хотелось бы поблагодарить доктора, который меня вел, Арсена, и второго доктора, Гюльназ, и сестру Наташу, которая два дня провела со мной в реанимации. К счастью, я легко перенес, я не был на ИВЛ», — сказал Народный артист.