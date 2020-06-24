Лев Лещенко на параде Победы сидел рядом с главврачом Коммунарки, который спас ему жизнь

Как отметил артист, он находился на праздничном мероприятии в третьем ряду.

Артист Лев Лещенко в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о параде Победы, который прошел в столице.

«Я сидел на параде Победы в третьем ряду вместе с ветеранами. Рядом со мной были другие артисты: Владимир Меньшов, режиссер Карен Шахназаров. Вот такая творческая группа была. Космонавты здесь же. Денис Проценко был рядом, главврач больницы в Коммунарке». Лев Лещенко

Как отметил исполнитель, парад ему очень понравился.

«Рядом со мной сидел ветеран. Ему сейчас 94 года. Он призывался в Сокольниках. Мой батюшка ведь тоже уже на второй день войны записался добровольцем на фронт. Ветеран родом из-под Сум. А я год там провел у тети в Сумах. У меня тогда мама умерла», — вспомнил артист.

Как сказал исполнитель, парад — это дань уважения и поклонения нашим военным. Солдатам, которые подарили людям победу и счастливую жизнь.

«Осознаешь величие нашей победы, нашего отечества. Сегодняшняя техника потрясла. Она удивительная. Парад получился глобальный и фундаментальный. Правда, было жарко. Переживал за ветеранов. Пекло настоящее сейчас в Москве. Ни ветерка, но они все преодолели. Они не боятся даже без масок ходить. Говорят, войну прошли, так что и с пандемией справимся», — заметил он.

Отметим, что 78-летний Лев Лещенко несколько месяцев назад оказался в Коммунарке. Он переболел коронавирусом. К счастью, артист смог восстановиться и сейчас прекрасно себя чувствует.