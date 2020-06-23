«Выпил 30 шотов водки на свадьбе у Инги»: дочери Меладзе рассказали неизвестные факты об отце

23 июня певец отмечает юбилей. В честь этого события его дети рассказали о самых уникальных качествах отца и раскрыли его секреты.

Валерий Меладзе уже шесть лет живет в браке с Альбиной Джанабаевой. Они не часто появляются вместе на публике, а также почти не показывают своих сыновей Константина и Луку. Однако за время карантина пара успела порадовать поклонников совместным онлайн-выступлением, а недавно они уехали, чтобы отметить юбилей артиста с его родными. 23 июня певцу исполнилось 55 лет. Одной из первых его поздравила супруга.

А вот с бывшей женой Ириной Малухиной у Меладзе отношения после развода испортились. Женщина стала более религиозной и почти все время проводит в компании дочерей. К слову, наследницы сохранили дружеские отношения с отцом. Они часто видятся. А несколько лет назад Валерий даже выступил на свадьбе старшей дочери Инги, порадовав гостей своим вокалом. Другие девушки София и Арина пока не торопятся выходить замуж.

В день рождения отца они рассказали неизвестные факты о нем. По словам девушек, певец плавает в бассейне как «корова» и их научил своему навыку. Несмотря на слухи, он не красит брови, они у него темные от природы. А во время путешествий по США артист часто питается в китайских забегаловках. Он коллекционирует кинжалы, а его любимый цвет — оранжевый. Выяснилось, что у Меладзе даже есть сверхспособность.

«Выпил 30 шотов водки на свадьбе у Инги. При этом остался абсолютно трезвым. Наутро проснулся свежим как огурчик», — поделились они.

Также Валерий разбирается в физике, любит походить пешком, а в детстве он вместе с братом Костей собрал трактор. Дочери звезды раскрыли, что у него есть настоящее имя, которое ему выбрали не родители.

«По паспорту папино имя — Валериан. Так решила работница в Батумском загсе: при регистрации его рождения сказала, что имени Валерий не существует, есть только Валериан», — признались они для журнала Tatler.