«Моя любовь»: Джанабаева поделилась снимком с празднования юбилея Меладзе

Артист 23 июня отметил день рождения. Они с супругой отправились в путешествие в этот день.

Валерий Меладзе успел отдохнуть за почти три месяца карантина. Он проводил время дома с супругой Альбиной Джанабаевой. Они давали онлайн концерты. Также артист признался, что исполнил давнюю мечту. У него появилась возможность заниматься спортом. особенно сильно ему понравилось кататься на велосипеде и ходить пешком. А накануне артист вместе с супругой отправился в путешествие, так как самоизоляция завершилась.

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По всей видимости, они отправились к родственникам Меладзе, так как 23 июня ему исполнилось 55 лет. Юбилей принято отмечать с размахом. Джанабаева делилась кадрами из путешествия. С собой они даже взяли собаку, которую год назад завел певец. А позже артистка поделилась кадром с праздника. Она предстала в шелковом платье шоколадного оттенка и венком из цветов на голове. Девушка обнимала именинника, который держал праздничный торт в виде флага Грузии.

«Поздравляю, моя любовь», — написала Альбина.

Поклонники тоже принялись поздравлять именинника. Многие поразились тому, как Валерию подходит его супруга. «Счастья вашей семье! Вы та пара в шоу-бизнесе, на которую действительно приятно смотреть!», «Какие хорошие. Поздравляем Валерия с днем рождения!», «Чудесная пара! Оба красивы и внешне, и внутренне!», «Счастья вашей семье», «Красивые», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Меладзе в свое время ушел от первой жены ради новой избранницы. От первого брака у него есть три дочки, а Джанабаева подарила ему сыновей — Константина и Луку.