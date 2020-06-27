«До последнего не хотела говорить»: Костенко прокомментировала судебное разбирательство Тарасова

Недавно 26-летняя модель Анастасия Костенко воссоединилась со своим мужем футболистом в Казани после месяца разлуки. Ранее полузащитник вынужден был уехать из Москвы, чтобы вернуться в стан «Рубина» и приступить к тренировкам после коронавируса. За считанные недели Тарасов подготовил почву и перевез любимых девочек, чтобы быть за них спокойными.

Позже Тарасов обратился в суд с требованием снизить сумму алиментов, которые он выплачивает на первую дочь Ангелину. Дмитрий заявил, что те 350 тысяч рублей, о которых ведется речь сейчас, несоразмерны его заработку, а значит, сумма должна быть урезана в 7 раз. Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены Дмитрия, заявил порталу Teleprogramma.pro, что жалеть спортсмена ни он, ни его клиентка не будет, поскольку Тарасов прекрасно зарабатывает.

В субботу, 27 июня, терпению второй супруги Анастасии пришел конец. На личной странице в Instagram Костенко обвинила звездного адвоката в обнародовании непроверенных данных. Примешала модель и отношения Жорина с бывшей супругой Катей Гордон – Настя заявила, что Сергей, не будучи сам примерным отцом и плательщиком, не может судить Тарасова.

«Если быть уж честной, то до последнего не хотела говорить на тему, которая последует ниже, но меня написать об этом вынуждают обстоятельства. На протяжении года я наблюдала за цирком под названием «судебное разбирательство». Адвокат противоположной стороны позволил себе озвучить в суде непроверенные данные и добавить в материалы дела лишние нули в цифрах, а также дал всем СМИ фальшивую информацию — это стыд и позор. Я вообще не понимаю, как Дмитрия может критиковать адвокат, который «сознательно занижает свои доходы, чтобы платить своим детям минимально», — разгневалась она.

Костенко заявила, что намерена защищать честь своего супруга, поскольку в последнее время очень долго молчала и терпела слухи, которые вертятся вокруг Тарасова. Теперь же затишью настал конец.