«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«До последнего не хотела говорить»: Костенко прокомментировала судебное разбирательство Тарасова

Недавно модель и футболист воссоединились в Казани.

«До последнего не хотела говорить»: Костенко прокомментировала судебное разбирательство Тарасова
Анастасия Костенко/Фото: https://www.instagram.com/p/CBBXulyg3CU/

Недавно 26-летняя модель Анастасия Костенко воссоединилась со своим мужем футболистом в Казани после месяца разлуки. Ранее полузащитник вынужден был уехать из Москвы, чтобы вернуться в стан «Рубина» и приступить к тренировкам после коронавируса. За считанные недели Тарасов подготовил почву и перевез любимых девочек, чтобы быть за них спокойными.

Позже Тарасов обратился в суд с требованием снизить сумму алиментов, которые он выплачивает на первую дочь Ангелину. Дмитрий заявил, что те 350 тысяч рублей, о которых ведется речь сейчас, несоразмерны его заработку, а значит, сумма должна быть урезана в 7 раз. Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены Дмитрия, заявил порталу Teleprogramma.pro, что жалеть спортсмена ни он, ни его клиентка не будет, поскольку Тарасов прекрасно зарабатывает.

В субботу, 27 июня, терпению второй супруги Анастасии пришел конец. На личной странице в Instagram Костенко обвинила звездного адвоката в обнародовании непроверенных данных. Примешала модель и отношения Жорина с бывшей супругой Катей Гордон – Настя заявила, что Сергей, не будучи сам примерным отцом и плательщиком, не может судить Тарасова.

«Если быть уж честной, то до последнего не хотела говорить на тему, которая последует ниже, но меня написать об этом вынуждают обстоятельства. На протяжении года я наблюдала за цирком под названием «судебное разбирательство».

Адвокат противоположной стороны позволил себе озвучить в суде непроверенные данные и добавить в материалы дела лишние нули в цифрах, а также дал всем СМИ фальшивую информацию — это стыд и позор. Я вообще не понимаю, как Дмитрия может критиковать адвокат, который «сознательно занижает свои доходы, чтобы платить своим детям минимально», — разгневалась она.

Костенко заявила, что намерена защищать честь своего супруга, поскольку в последнее время очень долго молчала и терпела слухи, которые вертятся вокруг Тарасова. Теперь же затишью настал конец.

Тэги

Анастасия КостенкоАнастасия Костенко последние новостиДмитрий ТарасовДмитрий Тарасов и Анастасия КостенкоДмитрий Тарасов последние новостиКостенко личная жизньНовости googleСергей Жорин
Loading...