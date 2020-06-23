«Очередной прекрасный день вместе»: Тарасов устроил Костенко прогулку по улочкам Казани

Новая команда футболиста смогла добиться волевой победы в первой игре после вынужденного перерыва в чемпионате.

Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов в Instagram разместил красивый кадр со своей супругой, моделью Анастасией Костенко. Они совершили прогулку по улицам Казани.

На снимке Тарасов и Костенко нежно смотрят друг на друга. Пара буквально излучает счастье и любовь.

«Очередной прекрасный день вместе», — прокомментировал снимок популярный футболист.

Отметим, что у Дмитрия Тарасова сейчас прекрасное настроение. Его команда «Рубин» смогла одержать важную победу в чемпионате страны после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Казанцы на выезде переиграли свердловский «Урал» со счетом 2:1. Правда, сам футболист на поле не появился. Он еще не набрал оптимальную форму после травмы, полученной несколько месяцев назад.

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Кстати, недавно футболист, который платит первой жене 350 тысяч рублей алиментов в месяц, просил суд уменьшить сумму выплат. Как он отмечал, его зарплата стала намного меньше, чем ранее, когда он выступал за московский «Локомотив». Правда, суд не пошел у него на поводу.