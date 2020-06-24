219 миллионов рублей за 19 месяцев: стали известны точные заработки Дмитрия Тарасова

Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов за 2018 год и девять месяцев 2019 года заработал 219 миллионов рублей. Точные данные о его доходах вскрылись во время судебного процесса, где решался вопрос об алиментах его дочери от первой супруги.

Отметим, что в эту сумму входила не только его зарплата в московском «Локомотиве», где он тогда выступал, но и рекламные контракты. Как известно, с футболистом из-за его раскрученности любят сотрудничать различные компании.

Напомним, что Дмитрий Тарасов всеми способами добивался снижения алиментов на содержание дочери Ангелины. Он говорил, что готов выделять на содержание ребенка только 50 тысяч рублей в месяц. Причина в том, что у него серьезно упали доходы после перехода в казанский «Рубин».

В итоге суд признал, что Тарасов будет платить четвертую часть своих нынешних доходов. Это, по слухам, примерно 250 тысяч рублей. Сам футболист никак не комментирует решение суда, сообщает «СтарХит».