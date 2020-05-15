«Даже лучше оригинала»: дочь Алсу Микелла исполнила хит мамы, взявший «серебро» на «Евровидении»

Если бы не пандемия коронавируса, то в эти дни вся страна бы напряженно следила за участием наших музыкантов из группы Little Big на «Евровидении» в Нидерландах. Многие фанаты уверены, что Ильич и его команда смогли бы завоевать золото в конкурсе или оказаться в тройке лучших. Как это сделала 20 лет назад певица Алсу. Звезда продолжает трепетно хранить воспоминания о своем выступлении. В 2000 году 16-летняя артистка привезла с международного конкурса серебро.

На своей странице в Instagram Алсу не только поделилась фотографиями с того выступления, но и вместе с дочкой вспомнила песню, которую спела. Вернее, 12-летняя наследница певицы Микелла исполнила хит своей мамы, чем привела в восторг подписчиков.

«Умничка», «Боже, Микелла, это великолепно!», «Объективно, это даже лучше оригинала», «Какая шикарная версия. Срочно в запись», «Очень круто. Будущая мировая звезда, голос просто», «Очень красиво получилось», «Умничка», — восторженно написали некоторые.

Юная певица намерена пойти по стопам своей знаменитой мамы и сделать музыкальную карьеру. Многие отметили безупречное английское произношение Микеллы. Это благодаря тому, что девочка изучает язык с самого детства и учится в интернациональной школе.