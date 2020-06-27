«Кровь настоящая, суд тоже»: Шнуров сопоставил ситуацию Ефремова и Серебренникова с реалити-шоу

Лидер группы «Ленинград» и политический деятель заявил, что суд над режиссером и авария актера – самые яркие творческие точки в карьере упомянутых.

Сергей Шнуров сопоставил ситуацию Михаила Ефремова и Кирилла Серебренникова с реалити-шоу. Напомним, в пятницу, 26 мая, суд вынес итоговый вердикт по делу «Седьмой студии» — режиссер был приговорен к трем годам условного срока и выплате штрафа в 800 тысяч рублей. Присутствующие у здания исполнительного органа власти люди приговором остались довольны и поспешили поддержать Серебренникова аплодисментами.

В авторской колонке для «Комсомольской правды» Сергей Шнуров сопоставил все происходящее с Ефремовым и Серебренниковым с реалити-шоу. Восходящий политик заявил, что в случае с заслуженным артистом жизнь уже давно не подразделяется на реальную и сценическую – она слилась воедино.

«Нет закулисья. Все публично. Ставки растут. Кровь настоящая, суд тоже. Информационная эпоха окончательно стерла границы между артистами и зрителями. Мы все оказались участниками реалити-шоу», — подметил он.

Шнуров также подметил – к сожалению, самые скандальные истории в биографии вышеупомянутых лиц – высшие точки в творчестве обоих. Они же объясняют предшествующие события. Сергей припомнил – самые видные деятели культуры всегда были своего рода трансляторами времени, зеркалом реальности, что нельзя назвать легкой и безопасной судьбой.

«Эти кровавые перформансы и есть то самое настоящее современное искусство, которого так все алкали», — резюмировал он.