Осужденный, но свободный: режиссер Кирилл Серебренников получил условный срок

В пятницу, 26 июня, суд вынес вердикт по скандальному делу «Седьмой студии» и режиссера Кирилла Серебренникова. Напомним, художественного руководителя «Гоголь-центра» обвиняли в многомиллионных хищениях бюджетных средств.

По версии Следственного комитета, в 2011–2014 годах Министерство культуры выделило более 214 миллионов рублей на развитие современного искусства. Тогда Серебренников вместе со своими коллегами из некоммерческой организации «Седьмая студия» создал проект «Платформа». Несколько лет он занимался новаторскими постановками на бюджетные деньги, пока в 2017 году к нему с обыском не нагрянули следователи. Якобы в отчетных документах проекта существенно завышались суммы расходов, а члены организации «пилили» между собой выделенные миллионы. И главным человеком в этой схеме был именно Серебренников.

Режиссер категорично отрицал, что контролировал поток финансов, но его отправили под домашний арест вместе с другими подозреваемыми. Экспертиза установила, что ущерб государству составил 129 миллионов рублей.

Доброе имя режиссера поддержали десятки его театральных коллег и звезд шоу-бизнеса. Год назад он был выпущен из-под домашнего ареста и сразу вернулся к работе. Тем не менее прокуратура требовала осудить Серебренникова на 6 лет колонии и взыскать штраф в 800 тысяч рублей.

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В день оглашения приговора у здания Мещанского районного суда Москвы собралась толпа людей, поддерживающих Серебренникова. Когда он прибыл на заседание, его встретили аплодисментами. Но в итоге 50-летний режиссер был признан виновным.

Приговором суда Серебренников получил условный срок в 3 года и штраф в 800 тысяч рублей. У других обвиняемых по делу картина следующая: Юрий Итин — 3 года условно и 200 тысяч рублей штрафа, Алексей Малобродский — 2 года условно и 300 тысяч рублей штрафа. Также им двоим запрещено занимать административные должности.

Кроме того, государству должна быть возмещена сумма в 129 миллионов рублей, пока этого не произойдет, счета и имущество фигурантов будут арестованы. Экс-чиновнице минкульта Софье Апфельбаум суд тоже назначил штраф в размере 100 тысяч рублей, но освободил от его уплаты из-за истечения срока давности.