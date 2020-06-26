«Красота какая»: Бузова показала дизайн-проект новой квартиры за 120 миллионов рублей

Ольга Бузова показала дизайн-проект новой квартиры за 120 миллионов рублей. Несмотря на бешеную популярность, поющая ведущая много лет скиталась по съемным апартаментам, не решаясь приобрести собственное, полноценное гнездышко.

Лишь в октябре 2019 года стало известно: Ольга раскошелилась-таки. Речь идет об апартаментах на западе Москвы. По соседству находятся торговый центр, МГУ, фитнес-клуб и другие блага цивилизации. Стоимость крыши над головой тогда оценивалась в 120 миллионов рублей – эта сумма повергла многих в шок.

На днях у Ольги нашлось свободное время: артистка приехала в жилой комплекс, чтобы ознакомиться с итоговым дизайн-проектом своего жилья. Итоговую картинку Бузова мельком показала и подписчикам. Так, ожидается, что спальня будет выполнена в бело-голубом стиле: напротив синей кровати будет стоять белоснежный шкаф, а по левую сторону появится такое же белоснежное кресло. Сама Ольга от результата осталась в полном восторге.

«Мы наконец-то добили наш дизайн-проект. Жизнь внесла некоторые коррективы, поэтому нам пришлось кое-что добавить. Это просто произведение искусства. Здесь все разметочки уже есть! Красота такая. Для меня это – важнейшее событие в жизни», — с улыбкой рассказала Ольга.

Сейчас Ольга уже ждет возможности скорее заехать в апартаменты и шутит, что буквально сидит на чемоданах. Пока же Бузова делит съемную площадь с Давидом Манукяном.