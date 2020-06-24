«Это дико модно!»: Бузова по совету Хромченко выбрала стильную джинсовую юбку

Накануне в шоу «Модный приговор» знаменитый имиджмейкер Эвелина Хромченко заметила, что вещи из денима – это по-настоящему трендовый элемент в гардеробе. Особенно это касается юбок. «Это дико модно!» — подчеркнула телеведущая и при этом заметила: «Но они страшно полнят!».

«Важный момент, — уточнила Хромченко, — вертикальный разрез. На джинсовой юбке очень и очень привлекателен. Если у вас неидеальная часть ноги от колена и выше, будьте с ней осторожны».

По словам эксперта, модницам нужно опасаться юбок из денима в светлых оттенках – именно они визуально добавляют объема их обладательницам. Знаменитая телеведущая, певица и блогер Ольга Бузова, следуя совету эксперта, выбрала стильную юбку из денима длиной мини. Она не стала экспериментировать с оттенками и предпочла классический джинсовый цвет.

Выбранная Бузовой длина не выдержит никаких разрезов. Разве что необработанный край, который в этом сезоне продолжает оставаться актуальным. В целом ведущая телепроекта «Дом-2» предпочла достаточно смелый образ. Она дополнила мини-юбку кроп-топом и стильной спортивной куртке цвета хаки.