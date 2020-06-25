Бузова, Гагарина, Моргенштерн: Forbes обновил список самых успешных звезд до 40 лет

Аналитический журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых успешных звезд отечественного шоу-бизнеса до 40 лет. Так, среди прочих в списке вновь засветились как лидеры предыдущих рейтингов, так и относительные новички. Второе место с 3 миллионами долларов в год по традиции отвоевала для себя телеведущая Ольга Бузова – уже не первый год девушка держит в своих руках власть над аудиторией и не собирается сдавать позиций – сейчас в аккаунте Ольги насчитывается 21 миллион подписчиков. Кстати, недавно Бузова презентовала новую песню «Орбит без сахара», а в марте запустила продажу вина с собственным изображением.

На третьей строчке расположился бывший воспитанник Тимати – Егор Крид. В прошлом рейтинге молодой артист держался на четвертой строчке, но в этот раз ему удалось обогнать нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина и ворваться в тройку. За минувший год Крид заработал почти 7 миллионов долларов.

Вслед за Кридом и Овечкиным идут Ксения Собчак (4,5 миллиона долларов), Тимати (5 миллионов долларов), Дима Билан (6,8 миллионов), Полина Гагарина (6,4 миллиона). Замыкает десятку Баста – 6,6 миллионов долларов.

На 21 строчке топа засветился уроженец Уфы и главный любимчик молодежи Алишер Моргенштерн. Недавно исполнитель стал героем программы «Исповедь» на ТНТ, а также выпустил скандальный клип на песню «Кадиллак» совместно с Элджеем. За год Алишер заработал полтора миллиона долларов, что и позволило ему попасть в третью десятку перспективного «молодняка». Сам Моргенштерн неоднократно акцентировал внимание — деньги для него — не главный приоритет в жизни. Основную ставку юноша делает на творчество, которое, чтобы увидело свет, должно ему безапелляционно нравиться самому.