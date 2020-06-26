«Свежее решение»: 47-летняя Королева восхитила молодостью с новой челкой-шторкой

47-летняя Наташа Королева резко сменила имидж и появилась на съемках программы с челкой-шторкой. Много лет заслуженная артистка России исповедует привычный для себя образ: длинные каштановые волосы. Периодически актриса делает мокрые локоны, а иногда балует свою аудиторию хвостиками – «рожками» или накладными канекалонами.

На днях же певица предстала перед своими слушателями значительно посвежевшей. Вместе со стилистом Наталья приняла решение попробовать челку, за счет которой скулы стали четче. Правильный тон помады визуально увеличил пухлые губы супруги Тарзана, а кокетливая шишка довершила образ.

«Настроение — челка! Вот в таком образе меня увидела и воплотила мастер по красоте», — описала она свои ощущения от нового внешнего вида.

По достоинству оценили новую прическу и в комментариях. «На себя не похожа, красавишна», «Бомба», «Роковая», «Красотка», «Свежее решение», «Очень стильно», «Красота – страшная сила», «Это лучшее за последнее время», — высказались они.