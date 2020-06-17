«Наш бизнес умер»: Наташа Королева заявила о закрытии салона красоты и спортзала

Как отметила исполнительница, после пандемии они уже не откроются.

Певица Наташа Королева заявила, что из-за пандемии серьезно пострадал их бизнес с мужем культуристом Тарзаном. К примеру, они были вынуждены навсегда закрыть салон красоты и спортзал.

«Мы их закрыли — с концами, то есть после отмены всех ограничений открывать не будем. Наш бизнес умер, как это ни печально».

Наташа Королева

Как отметила Наташа Королева, коронавирус серьезно не отразился на ней и ее семье. Для нее самое главное, что никто из близких людей не заболел и не умер. Как отметила исполнительница, она жила и в более страшные времена. Звезда вспомнила очереди за продуктами в девяностых годах прошлого века, бандитизм и карточную систему.

По словам Наташи Королевой, государство сегодня оказывает финансовую поддержку определенным слоям населения, которые особенно сильно пострадали от коронавируса. Сама она в панические состояния впадать не намерена, сообщает портал «7 дней».

больше по теме Наташа Королева заставила управляющих вычистить пруд в поселке Крекшино Как отметил ее супруг Тарзан, певица начала тюкать людей.

Ранее Наташа Королева встала на защиту своего супруга Тарзана. Она сказала, что журналисты переврали слова супруга и приплели врачей и пенсионеров, когда он говорил о безденежье артистов. Она выразила недоумение, почему их не поддержали другие артисты. Слова Сергея Глушко, напомним, вызвали широкий общественный резонанс в обществе.