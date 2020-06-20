«Любовника сыграет»: Наташа Королева в свой новый клип пригласила соседа-тракториста

С отменой самоизоляции возобновился и творческий процесс. Знаменитая певица Наташа Королева вернулась к съемкам клипа на песню «Давай гуляй!», и работа на площадке буквально закипела. Звезда приоткрыла закулисье и рассказала, как все проходит. Локацией стала, кстати, деревня Крекшино, где певица и проживает со своей семьей.

Королева пожаловалась, что из-за установившейся жары сниматься стало тяжелее. Но артистка не унывает и благодаря своему легкому нраву и позитиву ищет во всем только радостные поводы. Одним из них стало то, что поиски актера на роль главного героя в клипе прошли невероятно легко – никакого длительного кастинга и ожиданий у Королевой не было.

«Больше всего я ценю наши видеоработы за то, что в них принимают участие непрофессиональные актеры. Зато как они справляются с этой задачей! Вот Димку я давно приметила, как он красиво ездит у нас на тракторе по поселку. Вижу, фактурный чел, надо как-то в клип. Вот Димон сейчас поучаствует, героя-любовника сыграет» — смеется звезда.

Саму песню «Давай гуляй!» Королева выпустила еще в апреле. И из-за коронавируса съемки клипа застопорились. Но теперь звезда надеется скоро завершить работу и представить поклонникам свое новое творение.